2 dev proje hizmete giriyor

Rize'de 70 yıldır hayal olan ve 2017'de inşaatına başlanılan İyidere-İkizdere yolu Hurmalık Tünelleri ve bağlantı yolları ile 2019'da inşaatına başlanılan Salarha Tüneli tamamlandı. İki dev proje, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açılacak.

Rize'yi Erzurum 'a bağlayan Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkiinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi, 37.9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi. Çift tüplü olan tünellerden Hurmalık-1 850, Hurmalık-2 720 metre uzunluğunda.

Hurmalık-1 giriş-çıkış köprüleri ve bağlantı yolları da 3.6 kilometreden oluşuyor. Proje, ülkemizin trafiğe açık en uzun tüneli olan Ovit Tüneli ile Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve Güneydoğu'ya uzanan Kuzey-Güney aksında daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanı sağlayacak.

Rize'nin, kuzey ve güneyini, kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli, çift tüp ve 3 kilometre uzunluğunda. Mevcut güzergahı 8.75 kilometre kısaltacak. Ulaşımı 15 dakika kısaltacak tünel, 46 milyon TL'lik tasarruf ile ekonomiye katkı sağlayacak. Tünel, 2x2 şeritli hizmet verecek. Bağlantı yolarında da toplam 230 metrelik 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.

Salarha Tüneli ve bağlantı yollarında yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış, tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi.