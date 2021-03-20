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2 çocuk babasıydı! Kolonyadan hayatını kaybetti

DHA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 18:35 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 18:35

Bursa'nın İznik ilçesinde Bahtiyar Kavuk (51), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Daha önce alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavuk'un, yapılan ilk incelemede içtiği kolonyadan yaşamını yitirdiği belirlendi.


İznik ilçesinin Müşküle Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Bahtiyar Kavuku, eve yemek getiren teyzesi hareketsiz halde buldu. İsmi öğrenilemeyen teyzenin haber vermesiyle adrese gelen jandarma ve sağlık ekibi, Kavukun hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, daha önce AMATEMde alkol tedavisi gördüğü öğrenilen 2 çocuk babası Kavukun, içtiği kolonyadan öldüğünün değerlendirildiği belirtildi. Kavukun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Bursa İznik Bahtiyar Kavuk alkol
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