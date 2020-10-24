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2 çocuk annesi kadın kocasının dehşetinden böyle kurtuldu!

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 22:48 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 22:48

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın balkondan atladı.


Yenişehir Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana gelen olayda Tuğba D.  (35) alkollü eşi Emrah D. (38) ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya  başladı.
  
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emrah D, eşini bıçakla yaraladı.  Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın balkona kaçtı.
 
Eşinin kendisini bıçaklamaya devam etmesi üzerine Tuğba D, birinci  kattaki balkondan atlayarak yardım istedi.
 
 
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri,  2 çocuk annesi kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.
 
Polis tarafından gözaltına alınan Emrah D, sağlık kontrolünün ardından  emniyete götürüldü.
 
Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Kayseri bıçak
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