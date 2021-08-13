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2 bine yakın afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 23:32 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 23:32

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin yaşandığı Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta 2 bine yakın afetzedenin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.


Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ediliyor.
 
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.
 
Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği aktarıldı.
 
Açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1025, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinde 511 afetzedenin tahliye edildiği notu paylaşıldı.
 

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