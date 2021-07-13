2 bin 862 lira ödeniyor! Hemen başvurun, 30 gün içerisinde...

Her ay 2.862 TL ödeme yapılıyor. Başvuranlar en az 6 ay para alıyor. Başvuruda süre sınırı bulunuyor. 30 gün içerisinde müracaat edilmesi gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapmayanlar daha az ödeme alıyor. Örneğin 10 ay maaş alacak bir sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor. En düşük işsizlik maaşı 1.431 lira iken en yüksek miktar 2.862 lira olarak belirlendi. İşten çıkarma yasağı sona erdi. Bu süreçte işsiz kalanların işsizlik maaşından yararlanabilmeleri içerinde fesih işleminden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR'a işsizlik maaşından yararlanabilme için başvuru yapması gerekiyor. İşsizlik maaşı kişinin aldığı son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. İşte işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler...

İşini kaybeden birçok kişi ne yapması gerektiğini tam olarak bilmiyor. İşsizlik maaşı başvurularında süre büyük önem taşıyor. İşsizlik aylığı ile ilgili detayları Yeniasır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte tüm çalışanların bilmesi gereken detaylar...

İşsizlik maaşı brüt maaşınıza göre belirleniyor. Ancak bunun alt ve üst sınırları var. En az brüt asgari ücretin yüzde 40’ı kadar olurken en yüksek rakam brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor.

Temmuz itibariyle fesih yasağı kalkarken ilave istihdama da teşvikler devreye alındı. Geçtiğimiz gün bu köşede yeni işçi alanlara ödenecek 1.556 TL'lik vergi ve prim desteğinin detaylarını anlatmıştık.

Zaten normalleşmeyle birlikte hizmetler sektörü ve turizm ile yeme içme sektörlerindeki hareketlilik eleman ihtiyacını da artırdı. Dün açıklanan Mayıs ayı işsizlik rakamlarındaki düşüşün özellikle Temmuz ayı ile birlikte çok daha hızlanacağını ve tek haneli rakamların önümüzdeki dönemde karşımıza çıkacağını bekliyoruz. Mayıs ayında işsiz sayısı 265 bin kişi azalırken oran da 13,2'ye geriledi.

ÖDENEK SÜRÜYOR

Bir yandan ilave istihdama destekler devam ederken bir yandan da işini kaybedenler için devreye alınan işsizlik ödeneği önemli bir destek olmayı sürdürüyor. İşten kendi istek ve kusuru dışında ayrılanlara ödenen işsizlik maaşı geçmiş prim sayısına göre 6 aydan başlayıp 10 aya kadar çıkıyor.

Böylece işsiz sigortalıların yeni bir iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR vasıtasıyla bir iş bulmaları da sağlanıyor.

İşsizlik maaşı kişinin aldığı son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor.

Ancak geçerli asgari üret üzerinden de sınırları bulunuyor.

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkarılanlar için 10 aya kadar 2.862 lirayı bulan işsizlik maaşı ödeniyor. İşsizlik maaşı brüt maaşın yüzde 40'ı kadar ödeniyor. Bu durumda asgari ücretli bir vatandaşın alacağı en düşük işsizlik maaşı 1.431 lira olurken en yüksek maaş ise brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor. Bu durumda en yüksek maaş da 2.862 lira olarak veriliyor.

BİR AY İÇİNDE BAŞVURUN

İşsizlik maaşı için İŞKUR'a doğrudan ya da internet yoluyla başvurmak gerekiyor. Ancak burada bir süre sınırı bulunuyor.

İşten ayrıldıktan sonra 1 ay içinde başvuru gerekiyor. Bu süre aşıldığı takdirde alınacak maaş süresi de o kadar düşüyor.

Yani 10 ay maaş alacak bir sigortalı eğer 2 ay geç başvurursa 8 ay maaş alıyor.

RAPORLUYA YEMEK PARASI

Hastalandığımızda rapor alıyoruz ve işe gitmiyoruz.

Bu sürelerde bize çalışırken ödenen yemek paraları verilmiyor. Verilmesi gerekmez mi? Yeşim KISA Haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde 22 gün haftanın 6 günü çalışılan işyerlerinde 26 gün üzerinden yol ve yemek bedelleri hesaplanacaktır.

Yol ve yemek bedelleri fiili çalışma karşılığı ödenen ücretlerdendir. Bu itibarla, çalışılmayan yahut raporlu olunan günlerde işverenin yol ve yemek bedellerini ödememesi mümkündür.