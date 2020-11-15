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2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verildi

AA |  15 Kasım 2020 Pazar - 15:30 | Son Güncelleme : 15 11 2020 - 15:30

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 89 sosyal izolasyon merkezinde yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verdiklerini aktardı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı bakım  kuruluşlarında; koruyucu önleyici, izleme-teşhis-tedavi-izolasyon döngüsü takibi  ve bakım kapasitesini artırmaya yönelik tedbirleri sürdürüyor.
 
Bakan Selçuk, engelli ve yaşlılara hizmet verilen sosyal izolasyon  merkezine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda eğitim,  hijyen, malzeme temini, vardiya sistemi ve sosyal izolasyon oluşturma gibi  uygulamalar ile salgın sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.
 
Salgın sürecinin ilk günlerinde proaktif yöntemle engelli ve yaşlı  bakım kuruluşlarında mevcut bakım kapasitesini artırarak, 2 bin 130 ek yatak  sağladıklarına dikkati çeken Selçuk, ekim itibarıyla resmi ve özel engelsiz bakım  merkezlerinde 28 binin üzerinde engelliye, huzurevlerinde ise yaklaşık 25 bin  yaşlı vatandaşa hizmet verdiklerini kaydetti.
 
Bakan Selçuk, salgın sürecinde Bakanlığın, resmi kuruluşlar, özel  engelli bakım merkezleri ve özel huzurevleri içerisinde ruhsatlandırma sürecini  tamamlayan, personel ve donanımsal koşulları bulunan kuruluşları sosyal izolasyon  kuruluşu olarak yetkilendirdiklerini belirtti.
 
Selçuk, "Hastanede yatarak tedavi gören engelli ve yaşlılarımızın  hastane dönüşünde karantina süreçlerini tamamlamalarını sağlamak ve hastanede  kaldığı süre içerisinde virüse maruz kaldıysa
bakım kurumunda virüsün yayılımını  engellemek için 89 Sosyal İzolasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkezlerde bugüne  kadar yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlımıza hizmet verdik." bilgisini verdi.
 
Gelir ölçütü şartı 17 Nisan 2021'e kadar kaldırıldı
 
 Bakan Selçuk, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle  kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır  engellilik şartının 17 Nisan 2021'e kadar geçici olarak kaldırıldığını bildirdi.
 
Bu düzenlemenin, pandemi sürecinde yaşanması muhtemel mağduriyetleri  engellemek amacıyla yapıldığını aktaran Selçuk, bahse konu düzenleme ile sosyal  izolasyon kuruluşlarında bakım hizmeti sunulan engelli ve yaşlıların, gelir ve  engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını  ifade etti.
 

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