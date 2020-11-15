2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 89 sosyal izolasyon merkezinde yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlıya hizmet verdiklerini aktardı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında; koruyucu önleyici, izleme-teşhis-tedavi-izolasyon döngüsü takibi ve bakım kapasitesini artırmaya yönelik tedbirleri sürdürüyor.

Bakan Selçuk, engelli ve yaşlılara hizmet verilen sosyal izolasyon merkezine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda eğitim , hijyen, malzeme temini, vardiya sistemi ve sosyal izolasyon oluşturma gibi uygulamalar ile salgın sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Salgın sürecinin ilk günlerinde proaktif yöntemle engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarında mevcut bakım kapasitesini artırarak, 2 bin 130 ek yatak sağladıklarına dikkati çeken Selçuk, ekim itibarıyla resmi ve özel engelsiz bakım merkezlerinde 28 binin üzerinde engelliye, huzurevlerinde ise yaklaşık 25 bin yaşlı vatandaşa hizmet verdiklerini kaydetti.

Bakan Selçuk, salgın sürecinde Bakanlığın, resmi kuruluşlar, özel engelli bakım merkezleri ve özel huzurevleri içerisinde ruhsatlandırma sürecini tamamlayan, personel ve donanımsal koşulları bulunan kuruluşları sosyal izolasyon kuruluşu olarak yetkilendirdiklerini belirtti.

Selçuk, "Hastanede yatarak tedavi gören engelli ve yaşlılarımızın hastane dönüşünde karantina süreçlerini tamamlamalarını sağlamak ve hastanede kaldığı süre içerisinde virüse maruz kaldıysa

bakım kurumunda virüsün yayılımını engellemek için 89 Sosyal İzolasyon Merkezi oluşturduk. Bu merkezlerde bugüne kadar yaklaşık 2 bin 400 engelli ve yaşlımıza hizmet verdik." bilgisini verdi.

Gelir ölçütü şartı 17 Nisan 2021'e kadar kaldırıldı

Bakan Selçuk, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için gelir ölçütü ve ağır engellilik şartının 17 Nisan 2021'e kadar geçici olarak kaldırıldığını bildirdi.

Bu düzenlemenin, pandemi sürecinde yaşanması muhtemel mağduriyetleri engellemek amacıyla yapıldığını aktaran Selçuk, bahse konu düzenleme ile sosyal izolasyon kuruluşlarında bakım hizmeti sunulan engelli ve yaşlıların, gelir ve engel oranına bakılmaksızın tüm giderlerinin devlet tarafından karşılandığını ifade etti.