2 Avrupa ülkesinde kırmızı alarm! OHAL ilan ettiler

Çekya ve Slovakya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Slovakya'da sportif ve kültürel faaliyetler, aile toplantıları, dini törenler yasaklandı. Çekya'da ise vatandaşlara seyahat kısıtlamaları getirilebilecek.

Çekya ve Slovakya , artan korona virüs vakaları nedeniyle OHAL ilan etti. Çekya'da 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren geçerli olmaya başlayacak OHAL kapsamında hükümet gerekli gördüğü hallerde vatandaşların medeni hak ve özgürlüklerinde kısıtlamalara gidebilecek. Yasaya göre en fazla 90 gün sürebilecek OHAL kapsamında hükümet ülke çapında kısmen ya da tamamen seyahat kısıtlaması da getirebilecek.

Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana 636 kişinin hayatını kaybettiği Çekya'da, bugünkü vaka sayısı ise bin 965 olarak açıklandı. Eylül ayı başından bu yana hastanede tedavi altına alınan kişi sayısı ve ağır hasta sayılarının önceki aylara oranla 5 kat artması sonucu Çekya Sağlık Bakanı Adam Wojtech, 21 Eylül'de salgınla mücadelede yeni çözümler bulunması amacıyla istifa etmişti.

12 SAATTEN ESKİ OLMAYAN COVID-19 TESTİ ŞARTI

Çekya'ya komşu ülke Slovakya da 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere OHAL ilan eden bir diğer Orta Avrupa ülkesi oldu. 45 gün sürmesi planlanan OHAL kapsamında vatandaşlara ülke içinde seyahat kısıtlaması getirilebileceği ve salgın düzeyinin yüksek olduğu ülkelere seyahat yasağı da getirilebilecek. Ülke çapında sportif ve kültürel faaliyetler, aile toplantıları, dini ayinler yasaklanırken, cenaze, vaftiz ve nikah gibi törenler ise sonrasında bir kutlama, yemek olmaması şartıyla gerçekleştirilebilecek. Sözü konusu yasak etkinliklere katılımcılarının hepsinin 12 saatten eski olmamak kaydıyla korona virüs testi yaptırmaları durumunda izin verilebilecek.

Restoran ve diskoların yerel saatle 22.00-06.00 arasında kapalı olacağı ülkede alışveriş merkezlerindeki mağazalar ise 10 metrekareye bir müşteri düşecek şekilde müşteri kabul edecek. İki metrelik sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı hallerde ise maske takmak zorunlu olacak.

Yaklaşık 5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya'da toplam vaka sayısı 10 bin 141 olarak açıklanırken, dün 567 vaka ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. 16 Mart-14 Haziran arasında da OHAL ilan eden Slovakya'da ülke sınırlarının giriş-çıkışlara açık olacağı belirtildi.