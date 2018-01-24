2 asker FETÖ'den tutuklandı

Karabük merkezli 10 il ve KKTC'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 askerden 2’si tutuklandı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bulunan ankesörlü telefonlar üzerinde yaptığı çalışmalarda, FETÖ/PDY üyeleriyle ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları belirlenen kişilere yönelik geçen hafta eş zamanlı operasyon yapmıştı. Karabük'ün de aralarında bulunduğu 10 il ve KKTC 'de yapılan operasyonlarda, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan ve gözaltına alınan 12 asker gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G. ve Ş.Y. tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan H.T., R.G. ve H.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı kapsamda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen G.Ö., G.K., S.K., C.K., Z.A. ve H.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.