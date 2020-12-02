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2 Aralık koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

02 Aralık 2020 Çarşamba - 19:21 | Son Güncelleme : 02 12 2020 - 19:27

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 129’a yükseldi.
 
 
BAKAN KOCA: KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Aralık koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız. '' ifadelerini kullandı.

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