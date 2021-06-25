25 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.404 -0.47 EURO 10,3860 -0.19
USD 8,6910 -0.21 ALTIN 498,370 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

2,85 milyar kişi Facebook kullanıyor

DHA |  25 Haziran 2021 Cuma - 12:30 | Son Güncelleme : 25 06 2021 - 12:30

2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, Facebook’un dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçtiği görüldü.


Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2021 yılı ilk çeyreği itibarıyla dünyada aktif Facebook kullanıcı sayısı 2,85 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti. Aktif kullanıcı sayısı ise son 30 gün içinde Facebook’a giriş yapmış kişilerden oluştu. Bunun yanı sıra Facebook kullanıcı sayısının 2008 yılından bugüne sürekli arttığı kaydedildi. 2021 yılının ilk çeyreğinde şirketten yapılan açıklamaya göre 3,45 milyar insanın her ay şirketin Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi ürünlerinden birini kullandığını belirtti.
 
Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 97 bin 555 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 14 bin 250 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu gözlendi. Diğer sosyal medya mecralarından Twitter 22 bin 864, Youtube 18 bin 239 ve  Instagram 12 bin 730 haberle en çok haber olan diğer mecralar oldu.
 
 
 

ETİKETLER

Facebook aktif Facebook kullanıcı sayısı Facebook kullanıcı sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.