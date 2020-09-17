2+5 sistemi nedir? MEB yüz yüze eğitimde 2+5 sistemi nasıl uygulanacak? Bakan Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında, yüz yüze eğitimde uygulanacak 2+5 sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pazartesi ve salı günleri sınıfların yarısının okula gelmesini planladıklarını belirten Bakan Selçuk, sistemi "Perşembe ve cuma başka bir grup gelecek. Çarşamba ve pazar ara verelim istiyoruz" şeklinde özetledi. Peki, 21 Eylül'de yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitimde 2+1 sistemi nasıl uygulanacak? 2+1 sistemi nedir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okul öncesi ve ilkokul 1. Sınıflar için 21 Eylül’de başlayacak 2+5 sisteminin nasıl uygulanacağını bir televizyon programında anlattı. Koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos'ta uzak eğitim ile başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim 21 Eylül’de yüz yüze olacak. Yüz yüze eğitimde gündeme gelen 2+5 sistemi ise merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur. İkinci grupta mavi grup olarak Perşembe, Cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE 2+5 SİSTEMİ NASIL UYGULANACAK?

Yüz yüze eğitimde 2+5 sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur. İkinci grupta mavi grup olarak Perşembe, Cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz. Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz" ifadelerini kullandı.