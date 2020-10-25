25 Ekim 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.191 -0.64 EURO 9,4570 0.70
USD 7,9700 0.40 ALTIN 487,450 0.30
CANLI BORSA
TÜMÜ

2,5 milyon poundluk Çin vazosunu ele geçirildi

DHA |  25 Ekim 2020 Pazar - 9:34 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 9:34

İngiltere’de polis, İsviçre’den yaklaşık 1 yıl önce çalınan ve 2,5 milyon İngiliz poundu değerindeki ünlü Çin hanedanı Ming’e ait vazoyu ele geçirdi.


İngiltere’nin güneyinde Charlton kentinde sahte para soruşturması sırasında ele geçirilen 15’inci yüzyıl Ming vazosu, geçen Haziran ayında İsviçre'deki bir koleksiyondan bir organize suç grubu tarafından çalınmıştı. Vazo, Londra'nın güneyinde Charlton'da bir baskın sırasında ve sahte para ile ilgili bir soruşturmanın parçası olarak bulundu. 
 
Polis yaptığı açıklamada “Bu vazo yaklaşık 2,5 milyon sterlin değerindedir, benzersizdir ve bu nedenle ölçülemez kültürel değere sahiptir. Zamanı gelince ülkesine geri gönderilecektir” dedi.
 

ETİKETLER

ingiltere çin vazo
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.