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2 – 3 kıtalık kısa ilkokul 10 Kasım şiirleri: En güzel 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri…

06 Kasım 2020 Cuma - 15:16 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 15:16

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaklaşırken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak 10 Kasım şiirleri her sene olduğu gibi bu yıl da araştırılan konuların başını çekiyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal bir yastır. 10 Kasım gününde Atatürk’ü şiirlerle anmak isteyenler 2 – 3 kıtalık kısa ilkokul 10 Kasım şiirleri araştırması yapıyor. İşte En güzel 10 Kasım şiirleri…


Mustafa Kemal Atatürk ebediyete uğurlanmasının 82. yıldönümünde saygıyla anılacak. 10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakikalık Atatürk anısına saygı duruşuna geçilir. Ardından TBMM binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Bugünü anmak Atamızı unutmadıklarını göstermek için 10 Kasım gününde okunacak şiirler araştırılıyor.  2 – 3 kıtalık kısa ilkokul 10 Kasım şiirleri…

10 Kasım  

Sensiz 10 kasım da, nasıl güleyim 

Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim 

Albayrak yarıda, durur direğim 

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam. 

 

Hazan geldi Atam, çiçekler soldu 

Hergün şehit geldi, millet kahroldu 

Şehit anaları saçların yoldu 

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam. 

 

Güneşler tutuldu, ayda karardı 

Ağladı ulusun bahtı karardı 

10 kasımda ulus sana ağladı 

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam. 

 

 

ATATÜRK YAZAR
Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye'min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk'ten,
Bütün doğa,
Atatürk'ü anar,
Atatürk'ü şaşar.
Herşeydir OTürkiyem'de.
Göller, ırmaklar, ormanlar.
İmza imza Atatürk yazar.
M. Vasfi SARAL

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatanının yılmaz savunucusu
Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK


Vatan toprağını altın bilen
Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK

ATATÜRK ÖLMEDİ

Atatürk ölmedi,
Yüreğimde yaşıyor,
uygarlık savaşında
bayrağı o taşıyor,
her gücü o aşıyor.

Türklüğü güç veren devrimler senin,
yurduma çizdiğin aydın yol senin,
gençlik senin,
sen gençliğimsin,
ölmedin ölemezsin,
ölmedin ölemezsin.

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe
Atam dolma bahçede
Gözlerini kapamış
Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben Atama doymadım
Doysun kara topraklar

Atatürk

Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.

Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.

Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.

Birkan Soylu

İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 81 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

 

 

 

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