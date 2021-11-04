2, 3, 4 kıtalık duygusal 10 Kasım şiirleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri için anlamlı, en güzel seçenekler...

10 Kasım şiirleri, bu yıl da Atatürk’ü Anma Günü’ne az bir süre kala yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’ncü yıl dönümünde anılacak. Atatürk’ü anacaklar ise 10 Kasım şiirleri ile ilgili aramalarını arttırdı. İşte duygusal, anlamlı 2, 3, 4 kıtalık Atatürk şiirleri…

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için şiirler yoğun rağbet görüyor. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yuman büyük önder Atatürk vefatının 83’ncü yılında bir kez daha saygıyla anılacak. İşte 10 Kasım şiirleri…

10 KASIM ŞİİRLERİ

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;

Nice sevdalara değişilmeyen.



Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,



Bir baştır, vazgeçilmeyen...



Bir Türküdür Mustafa Kemal;



Suskun ağızlarda söyleşir, durur.



Çaltıburnu'nda gözetir denizi.



Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...



Bir İnançtır Mustafa Kemal;



Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.



Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.



Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...



Bir Anlamdır Mustafa Kemal;



Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.



Özgürlük diyor, al atının üstünde,



Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...



Bir Bayraktır Mustafa Kemal;



Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.



Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,



Işık tutan, güç veren, yol bulan...



Y.Doğan ERGENELİ







ATATÜRK



Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum



Ne insandı O, ne insandı.



İzmir'e gelişini görseydin.



Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.



Benzerdi sana, bana



Bizim gibiydi eli, ayağı



Ama bir yol baksaydın yüzüne.



İçin sevgisiyle dolardı.



Vapura biniyorsak dilediğimizde,



Sokakta geziyorsak hür,



İyi bak dört yana,



Atatürk'ün aklı görünür.



Arı Türkçe konuşuyorsak,



Türkçe düşünüyorsak bugün,



Her işimizde O'nun gücü.



Büyük öğretmeni Türk'ün.



Halkımızın arasında, halktan,



Davul vurur dengi dengine.



Dünya rastlamış mıdır?



Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE

Sizler yaşadıkça çocuklarım



Ben de yaşıyorum demek,



İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,



Sizler yaşadıkça çocuklarım



Elele



Yanınızdayım





Sizler yaşadıkça çocuklarım



Daha ferah içim,



Gök daha geniş denizler daha geniş,



Vatan ya vatan,



Vatan sonsuzluktan gelmiş



Sonsuzluğa açılan yol



Vatan siz.





Sizler yaşadıkça çocuklarım



Bilin ki



Ben de yaşarım,



Bir sevinç düştü mü içinize



Bir keder düştü mü içinize



Bilin ki



Aranızda ben varım.



A. Rıza ERGÜVEN

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,



Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,



Ulusun egemen olduğunu



Özgür olduğunu



Haykıracağım haykıracağım işte,



Senin sustuğunca!





Yolunda yürüyeceğim Atatürk;



Ana baba oğul kız,



Dere tepe bucak köy,



Yeryüzü yaşamalarımla değil



Oralarda, Senin gittigince!





Atatürk, taşıyacağım



Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,



Senin taşıdığını;



Yurdun gök ülküsü



Dalgalanırken,



Senin bayrağını yücelteceğim.



Senin çıktığınca.



F. Hüsnü DAĞLARCA