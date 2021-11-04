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  • 2, 3, 4 kıtalık duygusal 10 Kasım şiirleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri için anlamlı, en güzel seçenekler...

2, 3, 4 kıtalık duygusal 10 Kasım şiirleri! 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü şiirleri için anlamlı, en güzel seçenekler...

04 Kasım 2021 Perşembe - 15:36 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:36

10 Kasım şiirleri, bu yıl da Atatürk’ü Anma Günü’ne az bir süre kala yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83’ncü yıl dönümünde anılacak. Atatürk’ü anacaklar ise 10 Kasım şiirleri ile ilgili aramalarını arttırdı. İşte duygusal, anlamlı 2, 3, 4 kıtalık Atatürk şiirleri…


10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için şiirler yoğun rağbet görüyor. 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yuman büyük önder Atatürk vefatının 83’ncü yılında bir kez daha saygıyla anılacak. İşte 10 Kasım şiirleri…

10 KASIM ŞİİRLERİ

BİR TUTKUDUR MUSTAFA KEMAL 

Bir Tutkudur Mustafa Kemal;
Nice sevdalara değişilmeyen.

Yitirilmiş Kasımlarda açan umuttur,

Bir baştır, vazgeçilmeyen...

Bir Türküdür Mustafa Kemal;

Suskun ağızlarda söyleşir, durur.

Çaltıburnu'nda gözetir denizi.

Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur...

Bir İnançtır Mustafa Kemal;

Yurdun dört yönünde, bir çağdır yaşayan.

Sarmış kollarıyla, çepçevre ulusu.

Sakarya boylarından Akdeniz'e taşıyan...

Bir Anlamdır Mustafa Kemal;

Belkahve'den dürbünüyle seyrediyor İzmir'i.

Özgürlük diyor, al atının üstünde,

Kırıyor kılıcıyla, tutsak eden zinciri...

Bir Bayraktır Mustafa Kemal;

Çekilmiş kalelere, rüzgârda dalgalanan.

Bozkırın bağrında yol alan kağnılara,

Işık tutan, güç veren, yol bulan...

Y.Doğan ERGENELİ



ATATÜRK

Sen Atatürk'ü tanımazsın çocuğum

Ne insandı O, ne insandı.

İzmir'e gelişini görseydin.

Ne şanlıydı O, ne şanlıydı.

Benzerdi sana, bana

Bizim gibiydi eli, ayağı

Ama bir yol baksaydın yüzüne.

İçin sevgisiyle dolardı.

Vapura biniyorsak dilediğimizde,

Sokakta geziyorsak hür,

İyi bak dört yana,

Atatürk'ün aklı görünür.

Arı Türkçe konuşuyorsak,

Türkçe düşünüyorsak bugün,

Her işimizde O'nun gücü.

Büyük öğretmeni Türk'ün.

Halkımızın arasında, halktan,

Davul vurur dengi dengine.

Dünya rastlamış mıdır?

Atatürk'ün dengine.

N. Ulvi AKGÜN

ATATÜRK'Ü GÖRDÜM DÜŞÜMDE 

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Ben de yaşıyorum demek,

İşte aranızdayım Ahmetler, Mehmetler'le,

Sizler yaşadıkça çocuklarım

Elele

Yanınızdayım


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Daha ferah içim,

Gök daha geniş denizler daha geniş,

Vatan ya vatan,

Vatan sonsuzluktan gelmiş

Sonsuzluğa açılan yol

Vatan siz.


Sizler yaşadıkça çocuklarım

Bilin ki

Ben de yaşarım,

Bir sevinç düştü mü içinize

Bir keder düştü mü içinize

Bilin ki

Aranızda ben varım.

A. Rıza ERGÜVEN

10 KASIM TÜRKÜSÜ 

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!


Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!


Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

 

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