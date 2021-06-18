2,3,4,5 kıtalık babalar günü şiirleri! Duygusal, kısa, uzun seçenekleriyle en güzel, anlamlı Babalar Günü şiirleri

Babalar Günü şiirleri, babalar gününe az bir süre kala araştırılan konuların başını çekiyor. Her yıl haziran ayının 3. Pazarı kutlanan babalar günü için şiir ezberlemek, hediyesinin yanına babalara özel şiir iliştirmek isteyenler arama motorları aracılığıyla babalar günü mesajlarını sorguluyor. İşte 2,3,4 kıtalı, farklı, yeni en güzel Babalar Günü şiirleri…

Babalar Günü 20 Haziran'da kutlanacak. Babalar Günü için geri sayım başlarken, babasına babalar günün şiir armağan etmek, aldığı hediye ile birlikte not olarak şiir yazmak isteyenlerin babalar günü şiirleri aramaları hızlandı. İşte en güzel, en anlamlı, duygusal, yeni, kısa ve uzun seçenekleriyle 2, 3, 4 kıtalı Babalar Günü şiirleri..

BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

BABAM VE BEN

Babam ve ben harika ikiliyiz

Birlikte her işi bitiririz

Her zaman yeniden diriliriz

Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.

Babacığım, senle ben tek kişiyiz,

Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.

Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz

Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.

CANIM BABAM

Babam sen evin kahramanı

İyi ki hep yanımdasın

Emin ol her zaman aklımdasın

Çünkü sen benim canım babamsın

Hayat seninle her zaman güzel

Babacığım senin yerin benim için her zaman özel

Ben sana sadece sevgimi verebilirim

Benim sana sevgim sadece göksel

BABALARIN EN İYİSİNE

Baba tekrar ellerini bana uzatmak

Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak

Ama son bulacak acılı günler muhakkak

İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak

Bulaşacağınız birbirimizle koşarak

Şimdilik tek tek günleri sayacak

Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak

Ve kapımızı mutluluk çalacak

Babalar günün bu şiirle mutlu olacak

Yok seninleyken hiçbir şey korkacak

Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak

Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.

YÜZÜN HEP GÜLSÜN

Babacığım beni bu kadar sevdiğin için

Yüzün her zaman gülsün

Ben sensiz adeta olurum bir sürgün

Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?

Benim için yaşamın tek gönlüsün,

Bana her zaman mutluluk verir yüzün

Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,

Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.

Baba hiçbir zaman bizi bırakma,

Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,

Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,

İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.

BABAM İÇİN ŞARKI

Söylemek istiyorum babam için bir şarkı

Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı

Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı

İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.

Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı

Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı

Bana en büyük miras bıraktı

Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.

Ben senden öğrendim dünyayı

Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı

Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları

Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları

MUTLULUĞUN İFADESİ BABAM

Hayatta göstermem gereken en büyük çabam

Seni daha fazla sevmek olmalı, en önemli davam.

Sen benim için çok özelsin canım babam,

Her zaman güvendedir senin sayende arkam.

Bir an bile senin sesini duymasam,

Ne faydası var ki sen olmadan yaşasam,

Her şeyden kaçmak adına gözlerimi kapasam

Ve tekrar senin yanında kendimi bulsam.

Sen benim için çok özelsin baba ve seni kıramam,

Böyle bir şey yaparsam hiçbir zaman mutlu olamam,

Bana karşı yaptıklarından sonra sana hiç kıyamam,

Senin sevgini kalbimden hiçbir zaman söküp atamam.

SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?

Sizin hiç babanız öldü mü?Benim bir kere öldü kör oldum

Yıkadılar aldılar götürdüler

Babamdan ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç hamama gittiniz mi?

Ben gittim lambanın biri söndü

Gözümün biri söndü kör oldum

Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak

Şöylemesine maviydi kör oldum

Taşlara gelince hamam taşlarına

Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi

Taşlarda yüzümün yarısını gördüm

Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü

Yüzümden ummazdım bunu kör oldum

Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?

Cemal Süreya

BABAM

Baba seni çok seviyorum.

İşte çalışırsın her gün,

Yorulursun biliyorum.

Babaların en güzeli,

SEN bana bakarsın.

PARA kazanırsın her gün,

SEVGİLİ babam benim.

ÖPERİM ellerinden.

SENİ ÇOK SEVİYORUM