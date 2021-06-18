2,3,4,5 kıtalık babalar günü şiirleri! Duygusal, kısa, uzun seçenekleriyle en güzel, anlamlı Babalar Günü şiirleri

Babalar Günü 20 Haziran'da kutlanacak. Babalar Günü için geri sayım başlarken, babasına babalar günün şiir armağan etmek, aldığı hediye ile birlikte not olarak şiir yazmak isteyenlerin babalar günü şiirleri aramaları hızlandı. İşte en güzel, en anlamlı, duygusal, yeni, kısa ve uzun seçenekleriyle 2, 3, 4 kıtalı Babalar Günü şiirleri..
BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
BABAM VE BEN
Babam ve ben harika ikiliyiz
Birlikte her işi bitiririz
Her zaman yeniden diriliriz
Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.
Babacığım, senle ben tek kişiyiz,
Sevgimizle birlikte her zaman iyiyiz.
Ne kadar mutludur birlikte geçmişimiz
Her zaman böyle olsun sevgi dolu ilişkimiz.
CANIM BABAM
Babam sen evin kahramanı
İyi ki hep yanımdasın
Emin ol her zaman aklımdasın
Çünkü sen benim canım babamsın
Hayat seninle her zaman güzel
Babacığım senin yerin benim için her zaman özel
Ben sana sadece sevgimi verebilirim
Benim sana sevgim sadece göksel
BABALARIN EN İYİSİNE
Baba tekrar ellerini bana uzatmak
Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak
Ama son bulacak acılı günler muhakkak
İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak
Bulaşacağınız birbirimizle koşarak
Şimdilik tek tek günleri sayacak
Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak
Ve kapımızı mutluluk çalacak
Babalar günün bu şiirle mutlu olacak
Yok seninleyken hiçbir şey korkacak
Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak
Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.
YÜZÜN HEP GÜLSÜN
Babacığım beni bu kadar sevdiğin için
Yüzün her zaman gülsün
Ben sensiz adeta olurum bir sürgün
Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?
Benim için yaşamın tek gönlüsün,
Bana her zaman mutluluk verir yüzün
Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,
Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.
Baba hiçbir zaman bizi bırakma,
Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,
Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,
İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.
BABAM İÇİN ŞARKI
Söylemek istiyorum babam için bir şarkı
Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı
Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı
İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.
Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı
Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı
Bana en büyük miras bıraktı
Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.
Ben senden öğrendim dünyayı
Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı
Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları
Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları
MUTLULUĞUN İFADESİ BABAM
Hayatta göstermem gereken en büyük çabam
Seni daha fazla sevmek olmalı, en önemli davam.
Sen benim için çok özelsin canım babam,
Her zaman güvendedir senin sayende arkam.
Bir an bile senin sesini duymasam,
Ne faydası var ki sen olmadan yaşasam,
Her şeyden kaçmak adına gözlerimi kapasam
Ve tekrar senin yanında kendimi bulsam.
Sen benim için çok özelsin baba ve seni kıramam,
Böyle bir şey yaparsam hiçbir zaman mutlu olamam,
Bana karşı yaptıklarından sonra sana hiç kıyamam,
Senin sevgini kalbimden hiçbir zaman söküp atamam.
SİZİN HİÇ BABANIZ ÖLDÜ MÜ?
Sizin hiç babanız öldü mü?Benim bir kere öldü kör oldum
Yıkadılar aldılar götürdüler
Babamdan ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç hamama gittiniz mi?
Ben gittim lambanın biri söndü
Gözümün biri söndü kör oldum
Tepede bir gökyüzü vardı yuvarlak
Şöylemesine maviydi kör oldum
Taşlara gelince hamam taşlarına
Taşlar pırıl pırıldı ayna gibiydi
Taşlarda yüzümün yarısını gördüm
Bir şey gibiydi bir şey gibi kötü
Yüzümden ummazdım bunu kör oldum
Siz hiç sabunluyken ağladınız mı?
Cemal Süreya
BABAM
Baba seni çok seviyorum.
İşte çalışırsın her gün,
Yorulursun biliyorum.
Babaların en güzeli,
SEN bana bakarsın.
PARA kazanırsın her gün,
SEVGİLİ babam benim.
ÖPERİM ellerinden.
SENİ ÇOK SEVİYORUM