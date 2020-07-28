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2+1 1610 – 3+1 690 konutlu TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları - Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekimi (canlı izle)! Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020!

2+1 1610 – 3+1 690 konutlu TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları - Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekimi (canlı izle)! Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020!