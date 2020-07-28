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- 2+1 1610 – 3+1 690 konutlu TOKİ Balıkesir Altıeylül kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekiliş sonuçları 2020 isim listesi!
2+1 1610 – 3+1 690 konutlu TOKİ Balıkesir Altıeylül kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekiliş sonuçları 2020 isim listesi!
28 Temmuz 2020 Salı - 13:30 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:30
Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekimi ve TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları merak ediliyor. Balıkesir İli Altıeylül İlçesi 2300/100000 Toplu Konut Projesi kapsamında başvurusu onaylananlar, TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçlarını araştırıyor. 2+1 1610 - 3+1 690 konutun hak sahibinin belirleneceği Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları, saat 10.00’de noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından belli olacak. TOKİ Altıeylül kura çekimi, TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenebilecek. Peki, Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl kontrol edilir? İşte Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçları…
TOKİ Balıkesir Altıeylül kura sonuçları isim listesi hakkındaki araştırmalar devam ediyor. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu onaylanan Balıkesirliler, Balıkesir Altıeylül TOKİ kura sonuçlarını sorgulanıyor. 2+1 1610, 3+1 690 toplam 2300 kişinin konut sahibi olacağı Altıeylül TOKİ kura sonuçları saat 10.00’de çekilmeye başlandı. İşte TOKİ Balıkesir Altıeylül kura çekimi ve sonuçları…
BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ
TOKİ Balıkesir Altıeylül kura çekilişi TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilecek.
TOKİ ALTIEYLÜL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEME
BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ Düzce Merkez 2020 kura sonuçları isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
BALIKESİR ALTIEYLÜL TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2020