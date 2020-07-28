Haberler »

Gündem Haberleri »

2+1 1610 – 3+1 690 konutlu TOKİ Balıkesir Altıeylül kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekiliş sonuçları 2020 isim listesi!

2+1 1610 – 3+1 690 konutlu TOKİ Balıkesir Altıeylül kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Balıkesir Altıeylül TOKİ kura çekiliş sonuçları 2020 isim listesi!