Bir kuruma bağlı olarak çalışan herkes ne zaman emekli olduğunu merak eder. Bir kişinin emekli olabilmesi sigorta girişi, gün sayısı ve yaşa bağlı olarak gerçekleşir. SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı fark etmeksizin emeklilik yaşı birçok çalışanın en merak ettiği konuların başını çekiyor. Peki, 1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı olan 1600 gün SSK’lı, 9 yıl 3 ay BAĞKUR’LU ne zaman nereden emekli olur?

Türkiye’de sosyal güvenlik reformuyla, emeklilik yaşında farklı hesaplamalar ortaya çıktığından emeklilik yaşı, işe giriş tarihi ve prime göre değişiklik gösteriyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar şeklinde emeklilikte farklı tarihler ortaya çıkıyor. 1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı olan 1600 gün SSK’lı, 9 yıl 3 ay BAĞKUR’LU ne zaman nereden emekli olur?

1980 DOĞUMLU, 1996 SİGORTA BAŞLANGICI OLAN 1600 GÜN SSK’LI, 9 YIL 3 AY BAĞKUR’LU NE ZAMAN NEREDEN EMEKLİ OLUR?

SORU: Ben 1980 doğumluyum, 1996 sigorta başlangıcım var. 9 yıl 3 ay Bağkur’um var 1600 günde sigortam var. Şu anda sigortalıyım ne zaman ve sigortadan mı ya da Bağkur’dan mı emekli olurum?

1996 yılındaki sigortalılık başlangıcınıza istinaden 4/a’ya tabi 56 yaş 5825 prim günü şartlarına tabisiniz. Bağkur kapsamında ise yaş şartı değişmeksizin 9000 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 01.10.2008 Yılı öncesinde sigortalı olanların statüsü son 7 yıllık hizmetinin 1261 gününden fazlası belirler. Yani 20 yıllık Bağkur hizmet bildirdikten sonra 1261 gün 4/a’lı olarak çalışırsanız tüm Bağkur süreleriniz 4/a’ya aktarılır ve 4/a yani SSK sigortalısı olarak emekli edilirsiniz. 2008 Sonrasında girişi olanlarda en çok hangi hizmet süreleri bildirilmişse o statüde emekli edilmeleri kararlaştırılmıştır.

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