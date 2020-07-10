10 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.349 -1.25 EURO 7,7790 0.39
USD 6,8700 0.14 ALTIN 398,770 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı, 9 yıl 3 ay da Bağ-kurlu olan kişi 1600 günle ne zaman emekli olur?

10 Temmuz 2020 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 17:54

Emeklilik her çalışanın hayali. Sosyal Güvenlik Sistemi bünyesine kayıtlı işçi yaş, işe başlama günü ve prim şartını doldurması karşılığında emekli olmaya hak kazanmaktadır. 1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı, 9 yıl 3 ay da Bağ-kurlu olan kişi 1600 günle ne zaman emekli olur?


Yaş, prim ve işe başlama tarihi emekli olmanın temel unsurudur. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden çalışan işçinin emekli olabilmesi için bu 3 unsuru yerine getirmesi gerekmektedir. Emeklilik 18 yaş altı hizmetleriniz var ise, Kaza-i Rüşt kararı ve / veya 18 yaş öncesi yaş tahsisi geçerlilik durumu da dikkate alınır. 1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı, 9 yıl 3 ay da Bağ-kurlu olan kişi 1600 günle ne zaman emekli olur?

1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı, 9 yıl 3 ay da Bağ-kurlu olan kişi 1600 günle ne zaman emekli olur?

1980 doğumluyum, 1996 sigorta başlangıcım var. 9 yıl 3 ay Bağ-kur’um, 1600 gün de sigortam var. Şu anda sigortalıyım ne zaman ve nereden (sigortadan mı Bağkur’dan mıI emekli olurum? 

1996 yılındaki sigortalılık başlangıcınıza istinaden 4/a’ya tabi 56 yaş 5825 prim günü şartlarına tabisiniz. Bağ-kur kapsamında ise yaş şartı değişmeksizin 9000 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 01.10.2008 Yılı öncesinde sigortalı olanların statüsü son 7 yıllık hizmetinin 1261 gününden fazlası belirler. Yani 20 yıllık Bağkur hizmet bildirdikten sonra 1261 gün 4/a’lı olarak çalışırsanız tüm Bağ-kur süreleriniz 4/a’ya aktarılır ve 4/a yani SSK sigortalısı olarak emekli edilirsiniz. 2008 Sonrasında girişi olanlarda en çok hangi hizmet süreleri bildirilmişse o statüde emekli edilmeleri kararlaştırılmıştır. 

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

E-devlet üzerinden ‘’ne zaman emekli olabilirim’’ butonuna girmeli ve açılan sayfaya cinsiyet ve doğum tarihi yazılmalı.

4C’ye ait olan hizmetlerinizin giriş - çıkış tarihlerini de sisteme girdikten sonra, işten ayrılıp yeniden girdiyseniz, “Ekle” butonuna tıklayarak detayları eklemek gerekmektedir.

4/A ve 4/B hizmetiniz var ise, bu hizmetlerin de giriş çıkış tarihi de sisteme eklenmelidir. Aynı tarihe denk gelen hizmetlerinizin olması durumunda, çakışan sürelerden bir tanesi sistem tarafından dikkate alınır.

 

 

ETİKETLER

emeklilik yaşı ne zaman emekli olurum Sosyal Güvenlik Sistemi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.