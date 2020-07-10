Emeklilik her çalışanın hayali. Sosyal Güvenlik Sistemi bünyesine kayıtlı işçi yaş, işe başlama günü ve prim şartını doldurması karşılığında emekli olmaya hak kazanmaktadır. 1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı, 9 yıl 3 ay da Bağ-kurlu olan kişi 1600 günle ne zaman emekli olur?

Yaş, prim ve işe başlama tarihi emekli olmanın temel unsurudur. Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinden çalışan işçinin emekli olabilmesi için bu 3 unsuru yerine getirmesi gerekmektedir. Emeklilik 18 yaş altı hizmetleriniz var ise, Kaza-i Rüşt kararı ve / veya 18 yaş öncesi yaş tahsisi geçerlilik durumu da dikkate alınır. 1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı, 9 yıl 3 ay da Bağ-kurlu olan kişi 1600 günle ne zaman emekli olur?

1980 doğumlu, 1996 sigorta başlangıcı, 9 yıl 3 ay da Bağ-kurlu olan kişi 1600 günle ne zaman emekli olur?

1980 doğumluyum, 1996 sigorta başlangıcım var. 9 yıl 3 ay Bağ-kur’um, 1600 gün de sigortam var. Şu anda sigortalıyım ne zaman ve nereden (sigortadan mı Bağkur’dan mıI emekli olurum?

1996 yılındaki sigortalılık başlangıcınıza istinaden 4/a’ya tabi 56 yaş 5825 prim günü şartlarına tabisiniz. Bağ-kur kapsamında ise yaş şartı değişmeksizin 9000 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz. 01.10.2008 Yılı öncesinde sigortalı olanların statüsü son 7 yıllık hizmetinin 1261 gününden fazlası belirler. Yani 20 yıllık Bağkur hizmet bildirdikten sonra 1261 gün 4/a’lı olarak çalışırsanız tüm Bağ-kur süreleriniz 4/a’ya aktarılır ve 4/a yani SSK sigortalısı olarak emekli edilirsiniz. 2008 Sonrasında girişi olanlarda en çok hangi hizmet süreleri bildirilmişse o statüde emekli edilmeleri kararlaştırılmıştır.

EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

E-devlet üzerinden ‘’ne zaman emekli olabilirim’’ butonuna girmeli ve açılan sayfaya cinsiyet ve doğum tarihi yazılmalı.

4C’ye ait olan hizmetlerinizin giriş - çıkış tarihlerini de sisteme girdikten sonra, işten ayrılıp yeniden girdiyseniz, “Ekle” butonuna tıklayarak detayları eklemek gerekmektedir.

4/A ve 4/B hizmetiniz var ise, bu hizmetlerin de giriş çıkış tarihi de sisteme eklenmelidir. Aynı tarihe denk gelen hizmetlerinizin olması durumunda, çakışan sürelerden bir tanesi sistem tarafından dikkate alınır.