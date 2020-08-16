Emeklilik hayali kuran vatandaşlar, emeklilik yaşının nasıl hesaplanacağını merak ediyor. SGK robotu aramaları ya da SGK uzmanlarına yönelttikleri sorularla emeklilik yaşını öğreniyor. Emeklilik SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı fark etmeksizin sigorta girişi, gün sayısı ve yaşa bağlı olarak gerçekleşiyor. 1979 doğumlu, 2002 sigorta girişli ve 4229 prim gün sayısı olan kişi ne zaman emekli olur?

Emeklilik yaşı tüm çalışanlar tarafından merak edilir. Emeklilik yaşını hesaplamak ise Türkiye’de sosyal güvenlik reformuyla farklılaştığı için kafa karışıklığı yaşayan birçok çalışan bulunmaktadır. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar olarak emeklilikte farklı tarihler ön plana çıkabiliyor. 1979 doğumlu, 2002 sigorta girişli ve 4229 prim gün sayısı olan kişi ne zaman emekli olur?

17.02.1979 doğumluyum. 27.12.2002 sigorta girişliyim. 4229 prim gün sayım var. Ne zaman emekli olmaya hak kazanırım?

09.09.1999 tarihinden sonra sigortalılık başlangıcı bulunan erkekler 60 yaş 7000 prim günü kadınlar ise 58 yaş 7000 prim günü şartı ile emekli edilir. Siz de sigortalılık başlangıcınıza istinaden 60 yaş 7000 prim günü ile tam emekli aylığı, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve yine 60 yaş şartıyla da yaşlılık aylığı talebinde bulunabilirsiniz.