Emekli olmanın hayalini kuran milyonlarca kişi, SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı fark etmeksizin emeklilik yaşını araştırıyor. Sigorta girişi, prim sayısı ve yaşa göre emekli yaşı değişmektedir. Peki, 1975 doğumlu, sigorta girişi 1993, iş günü 2700 olan 1 çocuklu kişi en erken ne zaman emekli olur?

Türkiye’de sosyal güvenlik reformuyla, emeklilik yaşında farklı hesaplamalar devreye girdi. Türkiye’de emeklilik yaşı, iş giriş tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Buna bağlı olarak, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 sonrasında sigortalı olanlar şeklinde farklı tarihler ortaya çıkıyor. 1975 doğumlu, sigorta girişi 1993, iş günü 2700 olan 1 çocuklu kişi en erken ne zaman emekli olur?

1975 doğumlu, sigorta girişi 1993, iş günü 2700 olan 1 çocuklu kişi en erken ne zaman emekli olur?

Sigortalılık başlangıç tarihiniz 23.05.1993 tarihinden önce ise 49 yaş 5600 prim günü, 23.05.1993 tarihinden sonra ise 50 yaş 5675 prim günü şartlarına tabisiniz. 3600 Prim günüyle yaşlılık aylığı almak isterseniz 58 yaş şartını tamamlamanız gerekecektir. Ayrıca çocuğunuzun doğumu sigortalılık başlangıcınızdan sonra ise doğum borçlanması yapabilir ve 720 prim günü elde edebilirsiniz. Doğum borçlanması sonrası yaşlılık aylığı için 180 prim günü, tam aylık için ise 2255 gün eksik kalacaktır. Bu sürelerinizi çalışarak ya da isteğe bağlı şekilde her ay ödeyebilirsiniz. (İsteğe bağlı 1261 günden fazla ödeme yapmanız halinde Bağkur sigortalısı olacaksınız, bu süreyi geçmemeye özen gösterin.)