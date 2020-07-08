Çalışma hayatında olan her kişi, ne zaman emekli olacağını merak ediyor. Sosyal güvenlik sisteminde prim günleri kapsamında emeklilik hakkı elde eden çalışanlar, emeklilik yaşında etkili olan şartları sorguluyor. Emeklilikte öncelikle yaşının doldurulması ve prim ödenen gün sayısının tamamlanması gerekmektedir. Peki, 1970 doğumlu, 1990 SSK girişli ve 1999’da memuriyete başlayan biri ne zaman emekli olur?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı kişilerin emekli olabilmesi için yaş, prim ve işe başlama tarihi önemlidir. Bu üç unsurun bilinmesi durumunda, emeklilik tarihi kolayca öğrenilebiliyor. E-Devlet üzerinden emeklilik yaşını sorgulayabilmek için ise belli aşamaları takip etmek gerekmektedir.

Öncelikle, E-devlet üzerinden ne zaman emekli olabilirim butonuna girmeli ve açılan sayfaya cinsiyet ve doğum tarihi yazılmalı. 4C’ye ait olan hizmetlerinizin giriş - çıkış tarihlerini de sisteme girdikten sonra, işten ayrılıp yeniden girdiyseniz, “Ekle” butonuna tıklayarak detayları eklemek gerekmektedir. 4/A ve 4/B hizmetiniz var ise, bu hizmetlerin de giriş çıkış tarihi de sisteme eklenmelidir. Aynı tarihe denk gelen hizmetlerinizin olması durumunda, çakışan sürelerden bir tanesi sistem tarafından dikkate alınır. 18 yaş altı hizmetleriniz var ise, Kaza-i Rüşt kararı ve / veya 18 yaş öncesi yaş tahsisi geçerlilik durumu dikkate alınır. Belge ise resmiyet arz etmemektedir. Peki, 1970 doğumlu, 1990 SSK girişli ve 1999’da memuriyete başlayan biri ne zaman emekli olur?

1970 DOĞUMLU, 1990 SSK GİRİŞLİ VE 1999’DA MEMURİYETE BAŞLAYAN BİRİ NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

4/c sigortalılarının emeklilik hesaplamaları 23.05.2002 tarihindeki hizmet süresine göre hesaplanmaktadır. Bu tarih itibariyle 3 tam yıl ve 3 yıl 5 ay 29 gün hizmetiniz mevcutsa 58 yaş şartına tabi, 3 yıl 6 ay ve 4 yıl 11 ay 29 gün arası hizmetiniz mevcutsa 57 yaş şartına tabi emeklilik tahsis talebinde bulunabilir. Bugün itibariyle memuriyetinizi sonlandırıp 4/a’ya tabi çalışmaya başlar ve 1261 günü tamamlarsanız 1990 yılındaki işe girişinize istinaden 52 yaş 5525 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilir.