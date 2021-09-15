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1915 Çanakkale Köprüsü’nde son durum! Dikkat çeken detay, 6 dakikaya iniyor
Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 66'ncı tabliye blokunun montajı yapıldı. Köprüdeki araç yolu, geri kalan 21 tabliye blokunun montajıyla tamamlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çalışmaları incelemek üzere yaptığı son ziyarette, köprünün hizmete açılmasıyla Çanakkale Boğazı'nın 6 dakika gibi kısa sürede geçilebileceğini söylemişti.
Temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığıyla Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yılını simgelediği gibi 'dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü unvanı'na da sahip olacak.