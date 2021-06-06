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1915 Çanakkale Köprüsü için boğaz gemi geçişlerine kapatıldı

AA |  06 Haziran 2021 Pazar - 12:45 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 12:45

Çanakkale Boğazı, "1915 Çanakkale Köprüsü" inşaatı nedeniyle tek yönde transit gemi geçişlerine kapatıldı.


Lapseki ilçesi Şekerkaya ile Gelibolu ilçesi Sütlüce mevkileri  arasında köprü yapımı devam ediyor.
 
Projenin en önemli aşamalarından birini oluşturan, araçların geçeceği  yol için tabliye montajı hazırlıklarına başlandı. Bundan dolayı kuzeyden güneye  transit geçişlere tek yönlü kapatılan boğazda gemi trafiğinin saat 21.00'de  normale dönmesi planlanıyor.
 
 Yarın da devam edecek çalışmalarda, Sütlüce Şantiye Sahası'nda bulunan  tabliye bloklarından ilki Lapseki'deki kuleye getirilecek. Tabliye, kulenin zemin  platformunun üzerine konulacak.
 
Köprünün inşası, "kedi yolu"nda bulunan iki şerit arasındaki  köprülerin sökülmesiyle sürecek. Ardından ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın  Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen tabliye  bloklarının montajı gerçekleştirilecek. Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre  uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye bloku, Singapur bayraklı, 106  metrelik "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç yardımıyla yerleştirilecek.
 
Yapımında 649'u mühendis 5 bin kişinin çalıştığı köprünün, Çanakkale  Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de açılması planlanıyor.
 
  
 

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1915 Çanakkale Köprüsü gemi geçiş
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