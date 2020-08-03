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19 yaşındaki Ozan ağaç dibinde ölü bulundu

DHA |  03 Ağustos 2020 Pazartesi - 23:05 | Son Güncelleme : 03 08 2020 - 23:05

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dolu yağışından korunmak için ağacın altına giren Ozan Çukuroğlu (19), bir süre sonra ailesi tarafından ölü bulundu. Çukuroğlu'nun yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi.


Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ozan Çukuroğlu, bahçede oturduğu sırada dolu yağışı başladı. Çukuroğlu, ıslanmamak için ağacın altına geçerken, ailesi ise eve gitti. Çukuroğlu uzun süre eve dönmeyince meraklanan ailesi, aramaya çıktı. Çukuroğlu'nu ağacın altında hareketsiz bulan aile, sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ozan Çukuroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım düşmesi sonucu öldüğü tahmin edilen Çukuroğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Muğla Seydikemer Ozan Çukuroğlu
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