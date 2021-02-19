19 Şubat 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4700 0.44
USD 6,9900 0.37 ALTIN 399,600 0.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

19 Şubat On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

19 Şubat 2021 Cuma - 21:16 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 21:16

On Numara çekilişi canlı yayında yapıldı. Haftanın iki günü gerçekleşen On Numara'da ikinci çekiliş bu akşam yapıldı. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. İşte 19 Şubat On Numara çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları bu akşam On Numara çekilişi ile devam etti. 19 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
 
19 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ YAPILDI
 
Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş yapıldı. On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak yayınlandı.  19 Şubat On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 3 -4 -5- 14 -22 -25 -26-30- 34- 37 -44 -46 -55- 56- 61-62 -64- 69 -74 -77 -79 -80 oldu.
 

ETİKETLER

On Numara çekiliş millipiyango
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.