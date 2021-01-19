19 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Süper Loto çekilişi kazandırmaya devam ediyor. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılan Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Süper Loto 19 Ocak 2021 çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da. Peki, Süper Loto nasıl oynanır? İşte detaylar..

Sisal Şans'ın en sevilen oyun larından Süper Loto 19 Ocak çekilişi yapıldı. Canlı yayında ve noter huzurundaki çekiliş için heyecan doruktaydı. Millipiyangoonline sayfasında yer alan çekiliş sonuçları, kazanan numaralar, çekilişin hemen ardından oyun severlerle paylaşılıyor. İşte, 19 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları.

19 Ocak 2021 tarihli Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonrası kazandıran şanslı numaralar 8- 11- 15- 23- 25- 42 oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallaradresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı olarak yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.