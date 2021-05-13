19 Mayıs yasak var mı, 19 Mayıs tatil mi 2021? 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mu, 19 Mayıs yasak mı? Koronavirüs nedeniyle uygulanan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona eriyor. 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanınca vatandaşlar 19 Mayıs'ta da sokağa çıkma yasağı olup olmadığını sorguluyor. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir süre kala 19 Mayıs’ta yasak var mı, sorusuna yanıt aranıyor.

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Koronavirüs vaka artış oranını düşürmek için uygulanan sokağa çıkma yasakları vaka sayıları arttıkça yenileniyor. Artan vakalara önlem olarak alınan tam kapanma uygulaması 17 Mayıs’ta sona eriyor. Peki, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yasak mı?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs resmî tatil. Resmi kurum ve kuruluşlar izinli olurken, bazı özel sektörler de tatil veriyor. Tatil vermeyen özel sektör çalışanlarına ise mesai ödenmek zorunda.

19 MAYIS YASAK MI, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, 2021 yılında çarşamba gününe denk geliyor.

Tam kapanma uygulamasının hemen ardından kutlanacak olan 19 Mayıs bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanmasının olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.