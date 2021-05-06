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  • 19 Mayıs yasak mı, resmi tatil mi? 18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma 19 Mayıs’la birleştirilip, uzayacak mı?

19 Mayıs yasak mı, resmi tatil mi? 18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma 19 Mayıs’la birleştirilip, uzayacak mı?

06 Mayıs 2021 Perşembe - 12:44 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 12:44

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı 2021, 19 Mayıs resmi tatil mi? Tam kapanma süreci devam ediliyor. 18 19 Mayıs’ın yaklaşması ise tam kapanma sürecinin uzatılıp uzatılmayacağının merak edilmesine, 18 ve 19 Mayıs’ta da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağının sorgulanmasına neden oldu. Ulu önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs günü bu yıl da koronavirüs gölgesinde geçecek. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 18 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs resmi tatil mi?


19 Mayıs yasak mı, resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için az bir süre kaldı. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs’ta sona erecek. Ancak tam kapanmanın 19 Mayıs günü birleşip birleşmeyeceği de merak konusu oldu. Peki 18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma 19 Mayıs’la birleştirilip, uzayacak mı?

19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

2021 RESMİ TATİLLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

DİNİ GÜNLER 

13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı

18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili

10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili

27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili

13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe

 

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