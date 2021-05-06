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19 Mayıs yasak mı, resmi tatil mi? 18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma 19 Mayıs’la birleştirilip, uzayacak mı?

19 Mayıs yasak mı, resmi tatil mi? 18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma 19 Mayıs’la birleştirilip, uzayacak mı?