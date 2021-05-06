19 Mayıs yasak mı, resmi tatil mi? 18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma 19 Mayıs’la birleştirilip, uzayacak mı?

19 Mayıs yasak mı, resmi tatil mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için az bir süre kaldı. 29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs’ta sona erecek. Ancak tam kapanmanın 19 Mayıs günü birleşip birleşmeyeceği de merak konusu oldu. Peki 18-19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma 19 Mayıs’la birleştirilip, uzayacak mı?
19 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
19 Mayıs sokağa çıkma yasağı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı günü resmi tatildir. 19 Mayıs bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.
2021 RESMİ TATİLLER
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021
12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021
19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021
30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021
1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022
DİNİ GÜNLER
13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı
18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili
10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili
27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili
13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı
8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi
12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe