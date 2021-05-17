19 Mayıs yasak mı, kısıtlama var mı? Sokağa çıkma yasağı 18-19 Mayıs’ta olacak mı?

19 Mayıs yasak var mı, sokağa çıkma yasağı olacak mı? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tarihine az bir süre kala, 19 Mayıs'ın yasak olup olacağı, 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Tam kapanma süreci sona erip kademeli normalleşmeye geçilince gözler 19 Mayıs'a çevrildi. Resmi tatil olan 19 Mayıs’ta yasak uygulanacak?

Çarşamba gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili araştırmalar arttı. Tam kapanma süreci sona erince, 19 Mayıs'ta yasak var mı soruları da arttı. Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle vatandaşlar 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı, diye soruyor.

19 MAYIS YASAK VAR MI?

Resmi tatil günleri arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı geçen sene pandemi nedeniyle yasaktı. 19 Mayıs günü sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanmıştı. 19 Mayıs'ta yasak var mı sorusunun yanıtı bugün yapılacak Kabine Toplantısı ile belirlenecek.