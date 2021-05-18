19 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı, yarın 19 Mayıs EBA canlı ders var mı? Okullar tatil mi, yarın yasak var mı?

19 Mayıs'ta okullar tatil mi, yarın uzaktan eğitim ve canlı ders var mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yarın kutlanacak. 102'nci yılı kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na saatler kala öğrenciler uzaktan eğitim ve canlı ders ile ilgili araştırmalar yapamaya başladı. Peki, yarın okullar tatil mi, 19 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı?

19 Mayıs uzaktan eğitim olacak mı, yarın 19 Mayıs EBA canlı ders var mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir süre kala okulların tatil olup olmayacağı, ders yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Mevzuata göre; Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs günü, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da karaya çıktığı saat olan 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Bu süre resmi tatildir.

19 Mayıs okullar tatil mi, yarın uzaktan eğitim (canlı ders) var mı?

Resmi tatil olan 19 Mayıs'ta eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. 19 Mayıs'ta canlı ders yapılmayacak.

19 Mayıs'ın önemi

Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir. Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.