19 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs yasak var mı? Okullar tatil mi, yarın uzaktan online eğitim yapılacak mı, 19 mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı olacak mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı yarın kutlanacak. Koronavirüs gölgesinde olsa da tüm Türkiye’de 19 Mayıs’ın coşkusu yaşanıyor. Kademeli normalleşme adımlarının atılması ardından, dün kabine toplantısı yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası 19 Mayıs'ın yasak olup olmadığı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs tatil mi 2021? 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, yarın uzaktan eğitim var mı?

19 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs yasak var mı? Tam kapanmanın ardından vatandaşlar merak için son gelişmeleri takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma uygulaması sonra erdi. Tam kapanma sürecine 19 Mayıs’ın da dahil edilmesi bekleniyordu, ancak kısıtlama dün sona erdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da 19 Mayıs açıklaması gelmedi. Peki 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, 19 Mayıs resmi tatil mi?

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor bayramı resmi tatildir. Resmi kurumlar da kapalıdır.

19 MAYIS 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bakanlık 18-19 Mayıs özelinde bir yasak getirmedi.