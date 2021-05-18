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19 Mayıs'ta PTT açık mı? 19 Mayıs'ta PTT kargo çalışıyor mu?

18 Mayıs 2021 Salı - 14:04 | Son Güncelleme : 18 05 2021 - 14:05

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruşuşları resmi tatilde olacak. Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte resmi tatil günlerinde iş yerlerinin çalışıp çalışmadığı pek çok kişi tarafından merak eidliyor. Özellikle PTT ve PTT'ye bağlı iş yerlerinde işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler 19 Mayıs tatilinde açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 19 Mayıs'ta PTT açık mı? 19 Mayıs'ta PTT çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta PTT kargo gelir mi? Yarın PTT açık mı? Yarın PTT'ye gitmek yasak mı? İşte detaylar...


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yarın resmi tatil. Kamuya bağlı resmi daireler milli bayram nedeniyle tatil olacak. Kademeli normalleşme sürecine denk gelen 19 Mayıs'da yasak olup olmadığı sıklıkla sorgulanırken özellikle de işlemlerini gerçekleştirecek pek çok kişi PTT'nin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, 19 Mayıs'ta PTT açık mı? 19 Mayıs'ta PTT çalışıyor mu? 19 Mayıs'ta PTT kargo gelir mi? Yarın PTT açık mı? Yarın PTT'ye gitmek yasak mı? İşte detaylar...
 
 
19 Mayıs Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı millî bayram olarak kutlanıyor. Milli bayramlarda resmi tatil ilan edildiği için tüm iş yerleri de tatil olacak. 
 
19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI? 19 MAYIS'TA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU? 
 
PTT şubeleri ve PTT Kargo resmi tatillerde kapalı olan işletmeler arasında bulunuyorlar. Bu nedenle 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatili nedeniyle PTT’ler kapalı olacaklar. Aynı şekilde PTT Kargo şubeleri de çalışmayacak.
 
 
 
 

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