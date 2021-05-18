19 Mayıs resmî tatil mi, yarın 19 Mayıs yasak var mı? 19 Mayıs 2021 sokağa çıkma yasağı var mı, yarın tatil mi?

19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için saatler kaldı. Tam kapanma süreci dün sona erince, gözler 19 Mayıs’a çevrildi. Kademeli normalleşmeye geçilmesiyle 19 Mayıs'ta yasak var mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde geçen sene sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanınca gözler bu seneki 19 Mayıs’a çevrildi. Peki, 19 Mayıs yasak var mı, yarın yasak mı? İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili son durum…

19 Mayıs yasak var mı, yarın yasak mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yapılan aramalar arttı. 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Tam kapanma süreci 17 Mayıs sona erdi ve kademeli normalleşmeye geçildi. Son gelişmelerin ardından 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı konusu, geçen seneki tecrübeden dolayı milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanıyor. Peki, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

19 MAYIS YASAK VAR MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı dün yapılan Kabine Toplantısı’nda söz konusu konuya değinmezken, İçişleri Bakanlığında da henüz 19 Mayıs'ın yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak resmi tatiller arasında yer alıyor.