19 Mayıs 2021 tatil mi, 19 Mayıs ders var mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na az bir kala günler kala okulun olup olmadığına yönelik araştırmalar hızlandı. Bu yıl 19 Mayıs’ın 102'nci yılı kutlanacak. Uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler, 19 Mayıs resmî tatil mi, 19 Mayıs canlı ders var mı, sorularına yanıt arıyor. 19 Mayıs uzaktan eğitim var mı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Öğrenciler 19 Mayıs'ta EBA üzerinden online ders yapılıp yapılmayacağı, okulların tatil olup olmadığını sorguluyor. Peki, 19 Mayıs resmî tatil mi? 19 Mayıs canlı ders var mı, uzaktan eğitim olacak mı?

19 MAYIS RESMÎ TATİL Mİ?

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı resmî tatildir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal Bayram ve Genel Tarihler Kanunu kapsamında, 1981 yılından bu yana resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

19 MAYIS CANLI DERS VAR MI?

19 Mayıs resmî tatil olduğu için eğitim öğretim faaliyetlerine ara veriliyor. 19 Mayıs'ta canlı ders yapılmayacak.