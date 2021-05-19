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19 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 20:32 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 20:54

Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi  yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 902 oldu.
 
Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19  tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya  yükseldi.
 
Toplam test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5  milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
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