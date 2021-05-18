19 Mayıs kargolar açık mı? Yarın kargolar (PTT, MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, UPS) çalışıyor mu 19 Mayıs 2021? İşte kargoların çalışma saatleri…

Kargolar açık mı, 19 Mayıs’ta kargolar çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri yarın 19 Mayıs resmi tatil olduğu için merak ediliyor. Resmi tatil nedeniyle resmi kurumların kapalı olması, 19 Mayıs'ta kargolar açık mı sorusunun sorulmasına neden oluyor. PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde kargo çalışma/mesai saatleri bayramlara ve resmi günlere göre farklılık gösterebiliyor. Peki, yarın kargolar açık mı, 19 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte PTT, MNG, Yurtiçi, Sürat, Aras, UPS kargo firmalarının çalışma saatleri…

MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargo firmalarının yarın çalışma saatlerinin nasıl olacağı merak ediliyor. 19 Mayıs’ın resmi tatil olması, kargo göndericisi ve alıcısının arama motorlarına yönelmesine neden oldu. 19 Mayıs kargolar açık mı, yarın kargolar çalışıyor mu?

19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan kargoların çalışma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Özel kargo şirketlerinin geneli, resmi tatillerde de dağıtıma devam ediyor. Resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

SÜRAT kargo tarafından Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma yani hafta içi 08.30 ile 18.00 arası dağıtım yapılmaktadır.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS mesai başlangıç saati 09:00'dir. Kapanış saati şubelere göre değişebiliyor. UPS Kargo şirketleri genellikle saat 18:00'de kapanırken, bazıları da 19:00'de kapanmaktadır.