19 Mayıs İstiklal Marşı okunacak mı? 19 Mayıs İstiklal Marşı balkonlarda saat kaçta söylenecek, ne zaman okunacak?

19 Mayıs İstiklal Marşı okunacak mı, 19 Mayıs İstiklal Marşı ne zaman okunacak? 19 Mayıs'ta Türkiye İstiklal Marşı okuyacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında başladı. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 102. yılında pandemi tedbirleri kapsamında tören, ışık gösterileri gibi kutlamalar yapılmazken, bu coşku evlerde pencere ve balkonlarda yaşanacak. Türkiye tek bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak. İstiklal Marşı ne zaman okunacak, saat kaçta söylenecek?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. Yıldönümünde Türkiye aynı saatte İstiklal Marşı’nı okuyacak. Zaferin yıldönümü pandemi gölgesinde geçse de bayram coşkusu evlerde yaşanacak. İstiklal Marşı ne zaman, saat kaçta okunacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İstiklal Marşı'nın ülke genelinde okunacağı o saat…

19.19'DA İSTİKLAL MARŞI

Saat 19.19'da ise bütün Türkiye evlerinin balkonları ve pencerelerinden hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyacak. İstiklal Marşı stadyumlar ve spor tesislerinden de çalınacak. Şarkıcılar Zeynep Bastık ve Oğuzhan Koç gençler için konser verecek. Gençler için ayrıca gün boyu sosyal medya üzerinden çevrimiçi bilgi yarışmaları, söyleşiler ve özel yayınlar yapılacak. Pandemi öncesinde her yıl hayata geçirilen fener alayları ve açık hava etkinlikleri ise Kovid-19 önlemleri nedeniyle bu yıl yapılamayacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı; vatanı sahipsiz sananlara karşı duruşumuzu; bölünmemizi, parçalanmamızı isteyenlere karşı birliğimizi simgeleyen kutlu bir gündür. Bugünümüzü gelecekle birleştirecek beraberliğimizin güvencesi, bu ülkeyi emanet ettiğiniz gençlerimizdir. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı layıkıyla heyecanla, coşkuyla kutlayacağız" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakmasının üzerinden tam 102 yıl geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün Türkiye'nin dört bir yanında pandemi tedbirleri altında kutlanacak. Bu kapsamda Türkiye'nin 81 ili ve KKTC'den seçilen 164 temsilci genç saat 9.30'da Anıtkabir'i ziyaret edecek. Temsilci gençlere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu eşlik edecek. Sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.