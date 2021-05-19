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19 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

19 Mayıs 2021 Çarşamba - 22:16 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 22:16

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 154 milyon 961 bin 526 TL. İşte, 19 Mayıs Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve sorgulama ekranı...


Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Rekor ikramiye tutarı ile binlerce kişinin hayallerini süsleyen Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 154 milyon 961 bin 526 TL. 19 Mayıs 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10-11-24-53-71-90- ve joker:77 oldu.
 
19 MAYIS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekilişi canlı olarak takip etmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online ve Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden çekilişi canlı olarak takip etti. Çekilişin ardından ise 6 ve 5+1 bilen çıkmadı, ikramiye devretti.
 

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