19 Mayıs borsa açık mı, Borsa İstanbul (BİTS) kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba borsa çalışıyor mu, işlem yapılıyor mu?

Borsa'da işlem yapan vatandaşlar 19 Mayıs borsa açık mı sorusu, çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil sayılmasından dolayı bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı sorgulanıyor. Borsa İstanbul resmi tatiller takvimine göre çalışma saatlerini düzenliyor. Peki, Borsa İstanbul 19 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı?

Borsa bugün açık mı kapalı mı, sorusuna yanıt aranıyor. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı yarın kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda borsanın açık olup olmadığı sorgulanıyor. Borsa İstanbul, tatil günleri hakkında resmi sitesinde bir açıklama yayımladı. Peki, 19 Mayıs borsa açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Çarşamba borsa çalışıyor mu?

19 MAYIS BORSA AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 19 Mayıs Çarşamba günü kapalı olacak. Borsa, 20 Mayıs Perşembe günü işlem görmeye devam edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.