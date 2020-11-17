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19 ilde dev operasyon! FETÖ'nün TSK yapılanmasına ağır darbe! Çok sayıda gözaltı var

AA |  17 Kasım 2020 Salı - 10:23 | Son Güncelleme : 17 11 2020 - 10:23

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 23'ü yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, FETÖ'nün TSK  yapılanması içinde faaliyet gösteren askerlerden sorumlu, örgüt içinde "öğretmen"  olarak tabir edilen siviller tarafından kullanılan ankesörlü telefonlarla irtibat  sağlanması soruşturmasında yeni isimlere ulaşıldı.
 
Savcılık, 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden  2'sinin sivil, 1'inin görevde olduğu, 1'inin geçici olarak görevden  uzaklaştırıldığı, 5'inin meslekten ihraç edildiği, 3'ünün emekli, 42'sinin ise  kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.
 
Savcılığın talimatı ile harekete geçen İstanbul İl Jandarma  Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 19 ilde  eş zamanlı operasyon başlattı.
 
Operasyonda 18 şüpheli İstanbul'da, 5 şüpheli şehir dışında  yakalanırken, yakalanan şüphelilerden 1'i Kovid-19 hastası olması nedeniyle  gözaltına alınmadı.
 
Şüphelilerden 10'unun yurt dışında olduğu tespit edilirken, diğer 21  şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
 

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FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü operasyon
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