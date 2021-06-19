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19 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

19 Haziran 2021 Cumartesi - 23:09 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 23:09

Çılgın Sayısal Loto çekilişi saay 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı


Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
 
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
 
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
 
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
 
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
 
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

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