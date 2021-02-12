182 neden aranmıyor, meşgul çalıyor? Network error ne demek? 182’ye ulaşılamıyor, MHRS açıklama yaptı!

Network error ne demek? 182’ye ulaşamıyorum, neden çalışmıyor? Soruları 65 yaş üstü aşı randevularının başlamasıyla yoğun bir şekilde soruluyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstüne aşıların bugün başlayacağını işaret etmişti. Aşı randevusu almak isteyen 65 yaş üstü, sisteme ulaşamayınca arama motorlarına yöneldi. Peki, 182 neden aranmıyor?

65 yaş üstü aşı programının belli olmasıyla aşı randevu sistemlerinde yoğunluk yaşandı. Sağlık Bakanı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim" ifadelerini kullandı. Randevu almak isteyenler sisteme ulaşamayınca arama motorlarına yönelerek, 182 neden aranmıyor? Network error ne demek? Sorularına yanıt aramaya başladı.

182 NEDEN ARANMIYOR?

182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) oluşan yoğunluk nedeniyle meşgul uyarısı veriyor.

MHRS'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Yaşanan arızayı bildiren bir vatandaşın paylaşımını yanıtlayan MHRS durumla ilgili olarak;

"Merhaba. Bazı dönemlerde vatandaşlarımızın ALO182'ye olan talebinin artması nedeniyle yoğunluk yaşanmaktadır. Bu gibi durumlarda http://mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından kolayca üyelik oluşturup aynı randevu bilgilerine erişerek işlem gerçekleştirebilirsiniz." İfadelerini kullandı.

NETWORK ERROR NE DEMEK?

Ağ hatası anlamına geliyor.