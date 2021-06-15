182 neden aranmıyor, ALO 182 çöktü mü? ALO 182 neden meşgul çalıyor, cevap vermiyor, bağlanmıyor?

ALO 182 çöktü mü, ALO 182 neden aranmıyor? Memur ve SGK’ya kayıtlı tüm çalışanlara aşı hakkı tanınmasıyla ALO 182 aşı randevusu alma hattı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. E-Nabız veya MHRS sistemine giriş yapamayanlar, ALO 182 hattı üzerinden aşı randevusu almaya çalışıyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle ALO 182'ye de ulaşmak oldukça zor.

ALO 182 çöktü mü, ALO 182 neden sürekli meşgul çalışıyor? ALO 182'nin neden meşgul çaldığını merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Koronavirüs aşı randevusu alacaklar ALO 182 neden meşgul çalıyor sorusuna yanıt arıyor. MHRS ve E-Nabız üstüne ALO 182’ye bağlanamaması ve sürekli meşgul olması vatandaşları aşı alamama konusunda endişelendirdi.

ALO 182 ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ARANMIYOR SÜREKLİ MEŞGUL?

ALO 182'ye erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Alo 182 randevu sisteminde görev yapan personeller nöbetleşe olarak 7/24 çalışıyor. Sistem Pazar günü dahil açık. Yoğunlaşan telefonlar nedeniyle sitemde sıkıntı yaşanıyor.

Eğer Alo 182'ye yoğunluk nedeniyle ulaşamıyorsanız, www.mhrs.gov.tr ya da www.enabiz.gov.tr adreslerinden aşı randevusu alabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyet Kimlik Numaranız ve e-devlet şifrenizle birlikte e-devlete girerek, arama bölümüne "Aşı Randevusu Al" yazarak karşınıza çıkan ekrandan aşı randevusu alabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU ALMA

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.