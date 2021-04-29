180 bin vatandaşımızın aşılamasını yaptık

İl Sağlık Müdürü Fethullah Selçuk Moğulkoç basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Dinlenme tesisleri birimi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Moğulkoç kentin koronavirüs tablosu hakkında bilgi verdi.

Şimdiye kadar büyük bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Moğulkoç, "Özellikle vakaların çok arttığı dönemlerde yoğun bakımlarımızda bir artış oldu ancak üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey değildi. Şu an 3'üncü dalga olarak nitelendirilen bu süreçte de belli kriterler ile gidiyoruz. Daha önce Numune Hastanesi'nde 60 yoğun bakım yatağını koronavirüs hastaları için ayırmıştık. Şu an 36 yatak ayırmış durumdayız. Şimdilik diğer hastanelerimizle birlikte bu işi yürütebiliyoruz. Dün akşamki verilere göre, yoğun bakımda 45 hastamız var ve bunlardan 5 tanesi entübe durumda. Bu zamana kadar Sivas'ta 500'den fazla vatandaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Ciddiyet devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın kurallara uymasını rica ediyoruz" dedi.