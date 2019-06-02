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18 yaşındaki genç kıza uyuşturucu ve içki içirerek tecavüz ettiler

İHA |  02 Haziran 2019 Pazar - 17:46 | Son Güncelleme : 02 06 2019 - 17:47

Samsun'da 18 yaşındaki kıza uyuşturucu ve içki içirilip tecavüz edildiği iddiasıyla ilgili 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İ.K. adlı kıza uyuşturucu ve içki içirilip tecavüz edilmesi olayıyla ilgili Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, C.A., F.G. ve E.P. adlı gençler ile E.Ö. adlı kadını gözaltına aldı. Polisteki sorgulaması tamamlanan 4 kişi "Cinsel saldırı, kişiyi hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu kullanımı ve temini" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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