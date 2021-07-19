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18 yaşındaki genç kıza iğrenç istismar!

19 Temmuz 2021 Pazartesi - 7:32 | Son Güncelleme : 19 07 2021 - 8:07

Türkbükü’nde lahmacunu ve mantısıyla ünlü bir otelde, 18 yaşındaki M.Ö. isimli genç kız, barda tanıştığı 19 yaşındaki B.D.’nin tecavüzüne uğradı. Ağlayarak yardım isteyen genç kızın imdadına jandarma yetişti. Gece yarısı otel karıştı


Uzun bayram tatili nedeniyle dolup taşan Bodrum'da, önceki gün korkunç bir tecavüz olayı yaşandı. Türkbükü'nde özellikle ünlülerin tercih ettiği bir otelde kalan 18 yaşındaki M.Ö isimli genç kız, barda B.D. isimli 19 yaşındaki bir gençle tanıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde B.D., genç kıza otelde tecavüz etti.
 
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
 
Genç kız, ağlayarak jandarmayı arayıp yardım istedi. Gece yarısı emniyet güçleri gelince hareketli dakikalar yaşandı. Genç kızın ifadesi alınıp hastaneye gönderildi. Tecavüz eden B.D. ise olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün, gün boyunca otelde bu korkunç olay konuşuldu. (Sabah)

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