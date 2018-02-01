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18 yaş altına yasaklandı

01 Şubat 2018 Perşembe - 17:17 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 17:17

Galler, 18 yaş altı gençlerin dil, meme ucu ve cinsel organlarına piercing yapmasını yasakladı. Yasağın gerekçesi olarak olası sağlık sorunları gösterildi.


Gallerli yetkililer, bu hamleyle gençleri daha iyi koruyacaklarını açıkladı.
Yasaya göre piercing yapan işletmeler, vücutlarını deldirmek isteyenlerden 18 yaşın üzerinde olduğunu kanıtlamasını isteyecek, aksi takdirde işletmeler cezayla karşılaşacak.

İngiltere'de piercing kullananlar üzerinde yapılan bir araştırma, 16-24 yaş arası gençlerin üçte birinin sağlık sorunları yaşadığını ortaya koymuştu.

Bu kişiler arasında dilini deldirenlerin yüzde 50'sı, cinsel organlarını deldirenlerin yüzde 45'i, meme uçlarını deldirenlerin de yüzde 35'i sağlık sorunu yaşadıklarını belirtmişti.

Galler hükümeti, gençlerin bedenlerinin gelişmeye devam etmesi nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya yetişkinlere kıyasla daha yatkın olduklarını söylüyor.

Galler'in yanı sıra Londra ve İskoçya'da da bazı yerel yönetimler piercinglere kısıtlama getirmiş durumda.

 

(BBC Türkçe)

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