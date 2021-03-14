18 yaş altına BES müjdesi! BES çocuklar için kumbara işlevi görecek!

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’ndaki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili açıklamaları, sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe büyük heyecan yarattı. "BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek" diyen Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “18 yaş altı 23 milyon genç nüfusumuzun yarınlarını BES ile güvence altına alıyoruz” dedi. Peki, 18 yaş altına BES yapılıyor mu? 18 yaş altına BES zorunlu mu olacak? Çocuklar için BES nasıl olacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’ndaki sigorta cılık sektörüne yönelik açıklamaları, Türkiye sigorta sektörünün çatı kuruluşu olan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) üye kuruluşları nezdinde memnuniyetle karşılandı. Yeni uygulamayla 18 yaş altı 23 milyon gencin BES’ten yararlanabilmesinin önündeki engeller kaldırılırken, yüzde 25 devlet katkısıyla önemli bir destek de sağlanıyor. Peki, 18 yaş altına BES yapılıyor mu? 18 yaş altına BES zorunlu mu olacak? Çocuklar için BES nasıl olacak? İşte detaylar...

Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili açıklamaları, sigorta ve bireysel emeklilik sektöründe büyük heyecan yarattı. Yeni uygulamayla 18 yaş altı 23 milyon gencin BES’ten yararlanabilmesinin önündeki engeller kaldırılıyor. BES'te yüzde 25 devlet katkısıyla önemli bir destek de sağlanırken 18 Yaş altı için devreye alınacak BES ile ilgili yeni süreç başlayacak.

ÇOCUKLAR İÇİN BES NASIL OLACAK?

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli konuyla ilgili şunları söyledi:

Gerekli hazırlıklar için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını bu doğrultuda heyecanla karşıladık. BES çocuklarımız için kumbara işlevi görecek. Aynı şekilde vakıf ve sandıklarımızdaki birikimlerin sisteme dâhil edilmesi; eğitim sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarımızın derinlik kazanmasına katkısını ve finansal dalgalanmalara karşı gördüğü ulusal güvenlik kalkanı rolünü de kararlılıkla sürdürecek.

Ekonomik reformlar kapsamında, BES dışındaki vakıf, sandık, dernek vb. kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkân verilecek. Bu sayede yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önü açılacak. Aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar TL olması, toplam potansiyelin ise 50 milyar TL’yi bulması bekleniyor. BES’in eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel yapılarla entegre olarak kapsamının genişlemesiyle katılımcılar, tasarruflarını, emeklilik dönemleri dışında ihtiyaç durumlarında da kullanabilecekler. Bu kapsamda BES’in ‘zor gün dostu’ kimliğini sürerken hayat döngüsünün her adımına dokunmasına da imkân tanınacak."

18 YAŞ ALTINA BES YAPILIYOR MU?

TSB Başkanı Atilla Benli 18 yaş altı BES ile ilgili şu görüşlere yer verdi:

“Açıklanan reform paketini, özel emeklilik sektörümüzün ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çabalarına çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Konunun kültür ve değerler boyutu da var. Genç kuşaklara tasarruf bilincinin aşılanması ile ilgili çalışmalar daha da ivme kazanacaktır.”

İlk etapta 2,5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülen BES’in vakıf ve sandıklardan aktarımlarla birlikte orta vadede 100 milyar TL gibi bir fon büyüklüğü potansiyeline kavuşacağı bekleniyor.

Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım uygulamasında 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla fon büyüklüğünde yüzde 28’e yakın önemli bir artış oldu. Bu durum Kovid-19 salgını döneminde sisteme olan güvenin de bir işareti. Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 05 Mart 2021 verilerine göre; BES ve otomatik katılımdaki toplam katılımcı sayısı 12,6 milyonu aştı. Devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü ise yaklaşık 171 milyar TL’ye ulaştı."