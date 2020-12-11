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18 yaş altı ve hamileler için flaş karar! Bakan Koca duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş altı için aşının Faz-3 çalışmalarının Çin’de devam ettiğini bu yüzden aşının 18 yaş altı gruptakiler ile hamileler ve son 4-6 ay içerisinde hastalığı geçirmiş olanlara yapılmayacağını açıkladı. Koca’nın açıklamalarının ardından ilk etapta aşıda kapsam dışında tutulacakların sayısı merak konusu oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı. Önceki gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.